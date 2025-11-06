Kábszerezés, lopás, pénzmosás, kapcsolati erőszak, személyi szabadság megsértése: egyetlen férfi követte el ezeket Baján

A közlemény szerint a többszörösen büntetett bajai férfi 2024-ben „kristály” fantázianevű tudatmódosító szert árult a lakóhelyén, és visszatérő vevői közül többen lopásból származó vagyontárgyakkal fizettek a grammonként 20 ezer forintért kínált dizájner drogért. A vádlott ily módon többféle elektromos szerszámgéphez jutott, emellett azonban laptopra, klímaberendezésre, rézkábelre és gázolajra is szert tett, mindezeket a tanyáján tárolta, míg azok vevőre nem találtak.
Kapcsolódó tartalom
A férfi a drogfogyasztó vevőit arra is rábírta, hogy némi pénzért és „kristályért” cserébe az általa kiszemelt telephelyekről az utasításainak megfelelő tárgyakat lopjanak. A tolvajlásra rávett bűntársak az egyik telephelyre egy hét különbséggel kétszer is bementek, és az ott parkoló tehergépkocsikból összesen 300 liter gázolajat vittek el.
A nyomozás során kiderült az is, hogy a férfi közel két éven át rendszeresen bántalmazta otthonukban az élettársát, akit akarata ellenére többször bezárt a lakóházuk szobájába, de volt, hogy az autóba.
Az ügyészség a férfit felbujtóként, üzletszerűen elkövetett lopás, pénzmosás, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint kapcsolati erőszak bűntettével vádolja, és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza; bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni
– áll a közleményben.
Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: MTI/Nagy Lajos)