Kábszerezés, lopás, pénzmosás, kapcsolati erőszak, személyi szabadság megsértése: egyetlen férfi követte el ezeket Baján

A Bajai Járási Ügyészség lopás, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, pénzmosás, kapcsolati erőszak és személyi szabadság megsértése miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki dizájner drogért cserébe lopásra bírta rá bűntársait, emellett rendszeresen bántalmazta és a bezárta az élettársát – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a többszörösen büntetett bajai férfi 2024-ben „kristály” fantázianevű tudatmódosító szert árult a lakóhelyén, és visszatérő vevői közül többen lopásból származó vagyontárgyakkal fizettek a grammonként 20 ezer forintért kínált dizájner drogért. A vádlott ily módon többféle elektromos szerszámgéphez jutott, emellett azonban laptopra, klímaberendezésre, rézkábelre és gázolajra is szert tett, mindezeket a tanyáján tárolta, míg azok vevőre nem találtak.

A férfi a drogfogyasztó vevőit arra is rábírta, hogy némi pénzért és „kristályért” cserébe az általa kiszemelt telephelyekről az utasításainak megfelelő tárgyakat lopjanak. A tolvajlásra rávett bűntársak az egyik telephelyre egy hét különbséggel kétszer is bementek, és az ott parkoló tehergépkocsikból összesen 300 liter gázolajat vittek el.

A nyomozás során kiderült az is, hogy a férfi közel két éven át rendszeresen bántalmazta otthonukban az élettársát, akit akarata ellenére többször bezárt a lakóházuk szobájába, de volt, hogy az autóba.

Az ügyészség a férfit felbujtóként, üzletszerűen elkövetett lopás, pénzmosás, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint kapcsolati erőszak bűntettével vádolja, és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza; bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni

– áll a közleményben.

