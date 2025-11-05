Saját testi épségét is kockáztatva mentett ki a tűzből egy férfit egy szabadnapos rendőr Budapesten

A BRFK egyik szabadnapos rendőre az ablakon át húzott ki egy férfit az égő házból, a XX. kerületben vasárnap este. A rendőrség beszámolója szerint a tűzoltók egy 86 éves nőt is kivittek az épületből, ám az ő életét már nem lehetett megmenteni.

A rendőrség a honlapján számolt be egy vasárnap este történt tűzesetről, melynek során Budapest XX. kerületében egy családi ház gyulladt ki. Szász Attila alezredes, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály éppen szolgálaton kívül lévő kiemelt főnyomozója észlelte a tüzet, és azonnal cselekedett.

A segélyhívón segítséget kért, majd bemászott a házba és az ablakon át egy férfit hozott ki a lángok közül.

A tűzoltók egy 86 éves nőt is kivittek az épületből, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A mentők a tűzből kihúzott 56 éves férfit súlyos, míg megmentőjét könnyű sérüléssel vitték kórházba – áll a rendőrség honlapján elérhető beszámolóban.

A katasztrófavédelem a honlapján a tűzesettel kapcsolatban azt írta: a Szegfű utcában, egy nyolcvan négyzetméteres családi ház előszobájában csaptak fel a lángok, egy szekrény és egy elektromos óra égett.

A tűzoltók rövid idő alatt megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet, melynek keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.

Kiemelt kép: A tűz oltásakor készült fotó (Forrás: katasztrofavedelem.hu)