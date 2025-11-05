Majdnem megölt egy férfi egy nőt és még szexuális cselekményt is elkövetett a terhére

Többszörösen minősülő emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki lesből rátámadt egy nőre, brutálisan bántalmazta, és sérelmére szexuális cselekményt végzett – közölte a vádhatóság szerdán az MTI-vel.

Azt írták, a vádlott 2024. májusában két borsodi település között közlekedett kerékpárral, amikor felfigyelt a vele szemben gyalogló nőre. A férfi megfordult, az út melletti mezőn keresztül áthajtva megelőzte, és elbújt egy bokros területen. Amikor a nő odaért, rárontott, és a közeli árokba lökte. A férfi a sértett táskáját és szatyrát akarta elvenni, dulakodni kezdtek, és a vádlott testszerte, főként a fején ököllel és valamilyen eszközzel többször megütötte.

A vádirat szerint

a férfi a magatehetetlen állapotba került sértett sérelmére szexuális cselekményt végzett, és elvette annak táskáját. Az abban lévő ötvenezer forint készpénzt megtartotta, a személyes iratokat, bankkártyát és mobiltelefont pedig egy folyóba dobta.

A főügyészség közölte, a sértett súlyos, az átlagosat meghaladó szenvedéssel és lelki gyötrelemmel járó sérüléseket szenvedett el. Az életveszélyes állapotban lévő nőt motorosok találták meg. Kórházba vitték, és életét az időben elvégzett szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.

A büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott az ügyészség.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: police.hu)