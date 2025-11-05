Jelentős online csalássorozat végére tett pontot a rendőrség Tatán

Lezárta a Tatai Rendőrkapitányság annak a csalássorozatnak az ügyét, melynek során két női elkövető több mint félszáz embert károsított meg. Miután azonosították az elkövetőket, mind az 54 sértett visszakapta a tőlük kicsalt pénzt, összesen több mint 1 millió 300 ezer forintot.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján adott hírt arról, hogy a napokban zárt le a Tatai Rendőrkapitányság egy online csalássorozat miatt indított büntetőeljárást, amely során az elkövetők 54 személyt károsítottak meg.

A tájékoztatás szerint

a 34 éves T. Mónika különböző internetes honlapokon kínált fogyókúrás termékeket, motoros ruházatot, medencét és különböző meccsekre szóló jegyeket, amelyek vételárát társa, az 54 éves K. Zsuzsanna bankszámlájára utalták át a vevők. T. Mónika a meghirdetett árukkal soha nem rendelkezett, így amikor a sértettek kifizették az azokért kért összeget, elérhetetlenné vált, a vásárlók pedig a pénzükért nem kaptak semmit.

Miután sorra érkeztek a rendőrségre a hasonló feljelentések, a nyomozók rájöttek, hogy az esetek ugyanahhoz az emberhez köthetőek. A szálak egészen Csongrád-Csanád vármegyéig vezettek.

Először a bankszámla tulajdonosát, majd az eladót azonosították. Őket szabálysértési értékre elkövetett csalás gyanúja miatt hallgatták ki a tatai nyomozók. Kiderült, hogy T. Mónika többször a csalásból származó pénzből egy másik sértettet fizetett ki, aki, miután hiába várta a kifizetett árut, megtalálta a nőt a világhálón és visszakövetelte tőle az összeget.

Miután azonosították az elkövetőket, mind az 54 sértett visszakapta a pénzét – összesen több mint 1.300.000 forintot -, amit kicsaltak tőlük.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online csalások megelőzésére és felderítésére és azt kérik, hogy az internetes vásárlásoknál is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók!

Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos információkat – áll a police.hu oldalon elérhető közleményben.

Kiemelt kép: kiberpajzs.hu