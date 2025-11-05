Műsorújság
Eltünt egy 13 éves fiú Budapesten

Szerző: hirado.hu
Forrás: police.hu
2025.11.05. 11:26

| Szerző: hirado.hu
Egy 13 éves fiú kedden nem tért vissza XV. kerületi tartózkodási helyére, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik.

A police.hu oldalon elérhető tájékoztatás szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XV. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kozák Szántínó ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves fiú kedden nem tért vissza XV. kerületi tartózkodási helyére, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik.

Kozák Szántínó körülbelül 160 centiméter magas, fekete rövid haja van.

A rendőrség kéri, hogy aki Kozák Szántínó tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Kiemelt kép: A 13 éves fiú körözési fotója (Forrás: police.hu)

