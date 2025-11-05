16 éves kábítószer-kereskedőt fogtak el a rendőrök Borsodban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei rendőrök október 28-én fogtak el egy miskolci dílert, aki ebben az évben, tavasztól őszig cannabist, ecstasyt és speedet értékesített Miskolcon. A 16 éves fiút kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A tájékoztatás szerint a fiú ebben az évben, tavasztól őszig cannabist, ecstasyt és speedet értékesített Miskolcon. A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 16 éves fiút, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon arra is felhívja a figyelmet, hogy

kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos embereknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Azt kérik, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

