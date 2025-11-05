Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

16 éves kábítószer-kereskedőt fogtak el a rendőrök Borsodban

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: police.hu
2025.11.05. 11:38

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei rendőrök október 28-én fogtak el egy miskolci dílert, aki ebben az évben, tavasztól őszig cannabist, ecstasyt és speedet értékesített Miskolcon. A 16 éves fiút kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály nyomozói október 28-én fogtak el egy miskolci dílert – közölték szerdán a rendőrség honlapján.

A tájékoztatás szerint a fiú ebben az évben, tavasztól őszig cannabist, ecstasyt és speedet értékesített Miskolcon. A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 16 éves fiút, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon arra is felhívja a figyelmet, hogy

kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos embereknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Azt kérik, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: police.hu

bűncselekményelfogáskábítószer-kereskedelem rendőrség Miskolc

Ajánljuk még

 