Vádat emeltek a Budapesten megölt amerikai lány, Mackenzie Michalski gyilkosa ellen

Lezárta a rendőrség a Budapesten, az ír alkalmi romantikus partnere által meggyilkolt amerikai lány, Mackenzie Michalski gyilkosának ügyét, a Fővárosi Főügyészség pedig vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványoz a jelenleg is letartóztatásban levő gyanúsítottal szemben.

A nyomozó hatóság azzal gyanúsítja a férfit, hogy – állításával ellentétben – nem véletlenül ölte meg a nőt az intim együttlét közben:

a nyomozók szerint 37 éves ír állampolgár szándékosan fojtotta meg az áldozatát, akiről még a halála után is felvételeket készített.

2024. november 5-én veszett nyoma a Magyarországra látogató amerikai állampolgárságú nőnek. A 31 éves turista rendszeresen utazott, ám egy idő után nem adott magáról életjelet, utoljára Budapest bulinegyedében látták – emlékeztetett cikkében a Blikk.

A főügyészség közleményében ismerteti a vádiratot, amely szerint a férfi a munkája miatt sokat utazott, így érkezett Budapestre 2024. október 28-án. A sértett turistaként jött 2024. október 31-én a magyar fővárosba, ahol 2024. november 4-én este, egy VII. kerületi szórakozóhelyen ismerkedett össze a vádlottal. Hajnalban a sértett „intim együttlét céljából” felment a vádlott VII. kerületben bérelt lakására.

Az együttlét során a férfi megkötözte a sértettet, majd bántalmazni kezdte, végül megfojtva kioltotta életét.

A vádlott a telefonjával a sértett bántalmazása során, majd a nő halála után is felvételeket készített az áldozatról. A ír férfi ezután vásárolt egy nagy méretű bőröndöt, amelyben áldozata holttestét 2024. november 6-án a Balaton környékére, az Antal-hegy melletti erdős területre vitte és ott elrejtette. Az, hogy M.L.T. még képeket is rögzített a szadista aktusról, az, hogy a holttestet megpróbálta eltüntetni az áldozat családja szerint is azt bizonyítja, tudta mit tesz, tudta, hogy a fojtásával ölni is lehet. A család szerint Kenzie nem küzdött pszichiátriai problémákkal, egészséges párkapcsolatban élt, kizártnak tartják, hogy önként belement volna egy perverz, alkalmi kapcsolatba.

A Fővárosi Főügyészség

az elfogása óta letartóztatásban lévő vádlottat emberölés bűntettével vádolta meg, és arra tett indítványt, hogy a bíróság szabjon ki végrehajtandó börtönbüntetést, és állapítsa meg, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra, végig le kell töltenie a bíróság által kiszabott ítéletet.

Emellett a főügyészség a vádlott kiutasítását is indítványozta, vagyis a büntetés letöltését követően a férfi nem tartózkodhat többé Magyarország területén.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)