Illegális bevándorlás – Harminchat határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.03. 09:53

Harminchat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken, szombaton és vasárnap 11-11 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 83 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten – október 20-tól 26-ig – a feltartóztatottak száma 52 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében tíz határsértőt fogtak el, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás

– derül ki a rendőrségi összesítésből.

