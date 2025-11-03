Csempészett cigarettát árusító csoport tagjainak pere kezdődött el Szegeden

Hódmezővásárhelyen és környékén árusítottak külföldről Magyarországra csempészett cigarettát azok a vádlottak, akiknek pere hétfőn kezdődött el a Szegedi Törvényszéken.

Az ügyben három férfi és két nő állt bíróság elé folytatólagosan, társtettességben, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással vádjával.

Egy 64 éves hódmezővásárhelyi férfi és élettársa 2023-ban az eljárás során ismeretlenül maradt elkövetőktől vásárolt külföldről Magyarországra csempészett cigarettát. A dohányárut különböző raktárakban tárolták, majd továbbértékesítették különböző vevőknek.

A dohányáru szállításában, tárolásában, valamint értékesítésében a párnak egy nő segített, egy férfi pedig a tőlük nagyobb mennyiségben megvásárolt cigarettát adta tovább egy ismerőse közreműködésével. Az értékesítési láncot részben a vádlottak telefonbeszélgetéseit lehallgatva derítették föl a hatóságok. A vádirat szerint a pár több mint 132 millió forintnyi cigarettát értékesített.

Az ügyészség arra az esetre, ha a korábban már orgazdaság és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélt férfi beismeri bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, öt év börtön-, valamint 2,1 millió forint pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

A nővel szemben három év börtön-, valamint 2,1 millió pénzbüntetést kért az ügyészség. A harmadrendű vádlottal szemben két év, öt évre felfüggesztett börtön-, valamint egymillió forint pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádhatóság.

E vádlottak nem ismerték el bűnösségüket, így esetükben tárgyaláson dönt majd a törvényszék. Az elsőrendű vádlott a bíróság előtt elmondta, vele szemben az adóhatóság már 100 millió forintot meghaladó pénzbírságot szabott ki. A dohányáru egy résztét továbbértékesítő férfi és társa – aki egyezséget kötött, illetve beismerte tettét – jogerősen egyaránt két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, nekik kétmillió, illetve egymillió forint pénzbüntetést is meg kell majd fizetniük.

Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: Police.hu)