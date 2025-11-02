Szomszédja felrobbantásával fenyegetőzött a gyújtogató nagykőrösi férfi – VIDEÓ

Közveszélyokozás és zaklatás gyanúja miatt kell felelnie annak a 41 éves férfinak, aki október 22-én este saját házuk udvarán benzint öntött egy üvegbe, abba szövetdarabot helyezett, majd a betonra dobta, aminek következtében tűz keletkezett.

Másnap délelőtt a férfi tovább ment: egy zoknit itatott át benzinnel, abba egy kis töltetű turista gázpalackot helyezett, meggyújtotta, és a kerítés mellett a földre dobta. A palack felrobbant, a tűz pedig átterjedt a szomszéd telkére is – közölte a rendőrség.

A férfi – aki korábban pszichiátriai kezelés alatt is állt – közben azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a szomszédját. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Néhány perccel később a helyszínre érkeztek a nagykőrösi rendőrök, akik a férfit elfogták és előállították. Az udvaron üzemanyagot, gázpalackot és textildarabokat találtak, továbbá lefoglalták a kamerafelvételt is, amelyen a férfi fenyegetőzése hallható.

„Az történt, hogy kimentem, egy palackot fölgyújtottam” – válaszolta a férfi, amikor a rendőr a történtek elmesélésére kérte.

A gyanúsított kihallgatására őrizetbe vétele mellett került sor, a rendőrség kezdeményezte letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

Kiemelt kép forrása: Youtube/PoliceHungary