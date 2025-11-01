Rendőrök püfölték egymást a ringben Budapesten: ismét megrendezték a Police Fight Challenge-et

Harmadszor rendezte meg a Budapesti Rendészeti Sportegyesület és a Szolgálat-Teljesítés Közben Közhasznú Alapítvány a Police Fight Challenge nevű rendvédelmi jótékonysági küzdősportgálát. Idén öt ország rendőrei léptek a ketrecbe – közölte a Zsaru Magazin a Facebookon.

Amerikai, osztrák, svájci, román és természetesen magyar rendvédelmi szakemberek, köztük a bázeli ifjúsági főügyész, dr. Sarah Joy Rae fogtak össze a jó ügyért, és léptek a nyolcszögletű ketrecbe a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban október 25-én, „hogy egy-egy barátságos bokszmérkőzés, grappling, pár forduló kevert MMA-meccs, vagy épp K1-es bunyó során adjanak tanúbizonyságot szakmai felkészültségükről, fizikai rátermettségükről és bajtársi összetartozásukról” – közölte a magazin. Hozzátették:

A rendvédelmi küzdősportgálán – melynek teljes bevételét a szervezők a szolgálatuk teljesítése közben elhunyt vagy megsebesült rendőrök és családjaik támogatására ajánlották fel – negyven amatőr vagy profi sportoló csapott össze.

A rendezvény hivatalos megnyitóját a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) „személykezelési bemutatója”, valamint Sinka Popeye” Zsolt „ erőművész, rekorder bemutatója előzte meg. „Míg a Rendőrképző Akadémia fiatal, mindössze egy hónapja egyenruhát viselő tagjai intézkedéstaktikai tudásukat mutatták be, Sinka Zsolt puszta fizikai erejével tartott féken két rendőrmotort. A megnyitó előtti mérkőzéseken ringbe szállt többek közt Beskid Ráhel őrmester is, aki a gála előtt két nappal járőrtársával közösen mentett ki egy magatehetetlen nőt lángoló otthonából Budapest XVIII. kerületében” – írta a Zsaru Magazin, amely számos fotót is megosztott a mérkőzésekről:

Fonbank Roland őrnagy, a ROKK mesterkiképzője a gála kapcsán kiemelte: „Nagyon jót tesz egy-egy ilyen verseny a rendőrök szakmai, intézkedéstaktikai felkészültségének is, mert így szokják meg, milyen nyomás alatt, mégis a szabályokat szem előtt tartva küzdeni.”

A hivatalos megnyitó elején a résztvevők a Pénzügyőr Zenekar kíséretével emlékeztek néma főhajtással a szolgálatuk teljesítése közben életüket áldozó rendvédelmi szakemberekre,

majd Mátyás Zsolt, a Szolgálat-Teljesítés Közben Közhasznú Alapítvány létrehozója köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután a 2018-ban, szolgálata teljesítése közben közlekedési balesetben elhunyt Mátyás Balázs Tamás őrmester édesapja hangsúlyozta, hogy a rendőrök nagy családja nem ismer határokat, hiszen öt nemzet egyenruhásai gyűltek össze azért, hogy vérükkel, verejtékükkel bizonyítsák, nem felejtik elhunyt kollégáik, bajtársaik nevét. Mucsi Sándor százados, a Budapesti Rendészeti Sportegyesület boksz és kick-box szakosztályának vezetője pedig arról beszélt, hogy a gála híre egészen az Egyesült Államokig jutott, majd együtt köszöntötték a New York-i rendőrség csapatát, amelyet a magyar származású Szokola Miklós közelharcinstruktor vezetett.

A rendőrség részéről a rendezvény rangidőse, dr. Horváth Ádám István, a ROKK igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, aláhúzva a balesetmentes végrehajtás fontosságát. „Nagyon fontos a szolgálatteljesítés közben elhunyt kollégák emlékének ápolása, családjuk támogatása és az összefogás. Ez a rendezvény egyben kiváló pályára irányító esemény is, hiszen a lelátókon, a segítők közt ott vannak azok a fiatalok, akik fontolgatják, hogy rendőri pályára lépjenek” – mondta.

Az est fő mérkőzése a Svájcban élő Szili István ökölvívó-világbajnok és a New York-i rendőrség képviseletében ringbe lépő Szokola Miklós összecsapása volt.

A megmérettetés, amely két régi sportbarát közt zajlott le, döntetlennel zárult. A meccset követően Szokola így nyilatkozott az amerikai csapat nevében: „Mindig izgatottan jövök haza, ez az izgalom csak idővel csillapodik, ahogy megszokom a magyar szót. Természetesen mindig figyelem az itthoni híreket, igyekszem képben lenni, így talált meg ez a megkeresés is, amire örömmel mondtunk igent.”

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Erdei „Madár” Zsolt ökölvívó-világbajnok, olimpikon, valamint Ismael Londt, azaz Mr. Pain, a suriname-i származású, nehézsúlyú kick-box világbajnok is.

A kick-box világbajnok azt mondta: „Nagyon szeretem Magyarországot, a magyarok nagyon nyitottak, vendégszerető, barátságos nép. Most csak három napra jöttem, de Budapest csodálatos város, nagyon szeretem, biztos visszajövök még! ”

A rendezvény lezárásaként az osztrák delegáció magyar származású tagja, a szervezésben is részt vevő Páder Szabolcs kért szót, és bejelentette, a 2026-os Police Fight Challenge-et Ausztriában rendezik majd meg – közölte a Zsaru Magazin.

Kiemelt kép: Facebook.com/Zsaru Magazin.