Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Hamis hirdetésekben használják Karikó Katalin nevét és képmását

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.31. 11:23

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
A magyar kormány minden eddiginél nagyobb forrásmennyiséget biztosít a geotermia fejlesztésére, hogy az a hazai zöldgazdaság egyik vezető ágazatává válhasson – közölte csütörtökön Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Magyarország már most Európa első öt állama közé tartozik a geotermikus energia hasznosításában, a Jedlik Ányos energetikai program pedig további lendületet adhat a szektor fejlődésének.

Az SZTE által eljuttatott közleményben Karikó Katalin azt írta, hogy az egyik reklám szerint cukorbetegeknek ajánl étrendkiegészítőket, egy másik szerint öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet „csodaszereket”.

A professzor felhívja a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt:

nem fejlesztett ki étrendkiegészítőt vagy gyógyhatásúnak titulált készítményt, és nem járult hozzá az efféle reklámokhoz, a hirdetések hamisak.

A megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből, a mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi videó- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül – áll a közleményben.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus (Fotó: MTI/Filep István)

internetonline csalás Karikó Katalin

Ajánljuk még

 