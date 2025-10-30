Villamossal ütközött egy munkagép a XI. kerületben

Az Index információi szerint Budapesten, a XI. kerületi Csonka János téri villamosmegállónál munkagéppel karambolozott egy 47-es villamos. A portál arról írt, hogy a munkagép túl lassan haladt, a villamos csengetése ellenére sem ment gyorsabban, még vészfékezéssel is ütközés lett a vége. A rendőrség közlése szerint a balesetben senki sem sérült meg.

A balesetről egyik olvasója számolt be az Indexnek, és eszerint a munkagép a közlekedési lámpa zöld jelzésekor indult el, de nem ért át, a villamos csengetett is neki, de még így sem ment gyorsabban. A villamos próbált vészfékezni is, de az ütközés elkerülhetetlen volt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztálya a hirado.hu megkeresésére azt közölte, hogy

a balesetben senki sem sérült meg.

A Budapesti Közlekedési Központ a BBK Info Facebook-oldalán korábban azt írta, a baleset miatt a 17-es, 41-es és a 47-es villamos Albertfalva kitérő és Újbuda-központ között nem közlekedett, a Móricz Zsigmond körtér és Albertfalva kitérő között egy ideig pótlóbusz járt.

A korlátozásokat azóta feloldották, az érintett villamosok ismét teljes vonalukon közlekedhetnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)