Villamossal ütközött egy munkagép a XI. kerületben

A balesetről egyik olvasója számolt be az Indexnek, és eszerint a munkagép a közlekedési lámpa zöld jelzésekor indult el, de nem ért át, a villamos csengetett is neki, de még így sem ment gyorsabban. A villamos próbált vészfékezni is, de az ütközés elkerülhetetlen volt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztálya a hirado.hu megkeresésére azt közölte, hogy
a balesetben senki sem sérült meg.
A Budapesti Közlekedési Központ a BBK Info Facebook-oldalán korábban azt írta, a baleset miatt a 17-es, 41-es és a 47-es villamos Albertfalva kitérő és Újbuda-központ között nem közlekedett, a Móricz Zsigmond körtér és Albertfalva kitérő között egy ideig pótlóbusz járt.
A korlátozásokat azóta feloldották, az érintett villamosok ismét teljes vonalukon közlekedhetnek.
