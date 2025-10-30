Pannon Escobar: két tonna kokaint szerzett be és szállított egy magyar férfi

A magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok együttműködése nyomán 2,2 tonnányi, egy magyar irányítású bűnbandához köthető kokain szállítmányt foglaltak le a dominikai Caucedo kikötőjében az ottani hatóságok – jelentette be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálata Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának főosztályvezetője csütörtökön.

A banda vezetője M. Ferenc volt, akit Németországban fogtak el, és várja a kiadatását. A magyar férfi cégein keresztül a többi között banánt, nádcukrot, ruhát és ócskavasat importált Dél-Amerikából, a kokaint pedig a termékek között elrejtve juttatta be Európába – közölte Csupor Máté.

A férfi segítségére volt F. Gyula, aki strómanok bevonásával alapított szlovák cégeket a kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve tárgyalt a világ legnagyobb konténerszállító cégeivel, és szervezte a szállítmányokat Közép- és Dél-Amerikából. Utóbbi férfit – akit a Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 milliárd forint értékű költségvetési csalással gyanúsít – már korábban őrizetbe vették – tette hozzá a főosztályvezető.

Elmondta:

a bizonyítékok birtokában a magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok az EUROJUST (Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége) égisze alatt egy Magyarországon létrehozott műveleti központ irányításával 580 rendőr bevonásával 45 helyszínen csaptak le, köztük 13 helyen Magyarországon. A Dominikában lefoglalt 70 milliárd forint értékű kokain mellett a magyar és szlovák nyomozók összesen 370 ezer eurót találtak, illetve Szlovákiában rábukkantak egy illegális cigarettagyárra is, ahol 3,5 millió szál cigarettát és 14 tonna dohányt foglaltak le.

Szlovákiában tíz, Magyarországon pedig két, a bűnszervezethez köthető személyt fogtak el – tette hozzá.

Arról is beszámolt: M. Ferenc a gyanú szerint Magyarországon is több száz kilogramm drogot értékesített, köztük 60 ezer ecstasy tablettát, 280 kilogramm marihuánát és 40 kilogramm kokaint. Továbbá egy erőszakos bűncselekménnyel is gyanúsítják, mert egy korábbi üzlettársának a rokonát székhez kötötte és fegyverrel fenyegette.

A rendőr őrnagy úgy értékelt: az ügy megmutatta, hogy a globális szervezett bűnözés ellen csak nemzetközi együttműködéssel lehet hatékonyan fellépni.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/AP/Jorge Saenz