Felmentésüket akarják elérni másodfokon a Marina-parti gyilkosok

Másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik a Marina-parti kettős gyilkosság ügyében az első fokon tényleges életfogytiglannal sújtott társtettesek és harmadik társuk büntetőpere – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség csütörtökön az MTI-vel. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlottak és védőik felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek.

Az eljárás adata szerint a szlovák vádlott – a szintén szlovák állampolgárságú sértett bizalmi embereként – felbujtotta magyar bűntársát arra, hogy ellenszolgáltatás fejében Szlovákiában erőszakos bűncselekményeket kövessen el.

Később a két férfi elhatározta, hogy értékei megszerzése érdekében megöli a jelentős ingó vagyonnal rendelkező sértettet, aki a szlovák hatóságok elől Magyarországon, a budapesti Marina-parton, egy bérelt lakásban rejtőzködött.

A magyar bűntárs a Pilisben előre megásott egy sírgödröt, majd társával 2016. február 11-én felkereste a sértettet és nála tartózkodó barátnőjét, és a bérelt lakásban mindkettőjüket közvetlen közelről többször fejbe lőtte. A holttesteket a magyar elkövető feldarabolta, majd a szlovák tettes egy XIII., kerületi bankfiókból megszerezte a sértett ott tárolt értékeit, folyószámlapénzét, társa pedig a Pilisben eltemette a holttesteket.

A megszerzett két befektetési aranytömböt – annak bűnös eredetéről tudva – a magyar állampolgárságú elkövető élettársa egy fővárosi ékszerüzletben mintegy tízmillió forintért eladta. Értékesítették a sértett mintegy 60 millió forint értékű gépjárműparkját is.

A Fővárosi Főügyészség 2022 júniusában emelt vádat a szlovák és a magyar állampolgárságú férfi ellen többszörösen minősített emberölés, valamint testi épség és vagyon elleni bűncselekmények, továbbá a magyar férfi élettársa ellen pénzmosás miatt.

A Fővárosi Törvényszék 2025. április 2-án első fokon a két férfit bűnösnek mondta ki élet, testi épség és vagyon elleni bűncselekményekben, s ezekért tényleges életfogytiglannal sújtotta, azaz mindkettőjüket kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A női elkövetőt pénzmosás bűntettében mondták ki bűnösnek, rá másfél év felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki.

Az elsőfokú ítélet ellen a vádlottak és védőik felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. A másodfokon eljáró Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a védelmi fellebbezések elutasítását, a jogi minősítések és járulékos rendelkezések pontosítását indítványozta.

A szlovák elkövető letartóztatásban van, bűntársa más büntetőügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztését tölti.

