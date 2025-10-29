Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Szíven szúrta élettársát egy nő, hat év börtön vár rá

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.29. 12:42

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Nem jogerősen hat év börtönbüntetésre ítélte emberölés bűntette miatt a Nyíregyházi Törvényszék azt a nőt, aki tavaly szíven szúrta élettársát – közölte a törvényszék sajtószóvivője szerdán az MTI-vel.

Bartha Andrea a közleményben azt írta, egy tavaly januári napon a vádlott és a sértett vitázni kezdett egymással szabolcsi otthonukban.

A nő szerint párja kábítószert fogyasztott, de ezt a sértett tagadta, és később közölte, hogy elköltözik otthonról.

Az ekkor kialakult szóváltás közben a nő magához vett egy kést, amellyel megvágta a férfi alkarját, majd a mellkasába szúrta. A sértett összeesett, és bár a rokonság megpróbálta életben tartani, a szívét ért szúrás miatt a helyszínen meghalt – olvasható a közleményben.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock) 

börtönbörtönbüntetésgyilkosságkábítószer

Ajánljuk még

 