Szíven szúrta élettársát egy nő, hat év börtön vár rá

Nem jogerősen hat év börtönbüntetésre ítélte emberölés bűntette miatt a Nyíregyházi Törvényszék azt a nőt, aki tavaly szíven szúrta élettársát – közölte a törvényszék sajtószóvivője szerdán az MTI-vel.

Bartha Andrea a közleményben azt írta, egy tavaly januári napon a vádlott és a sértett vitázni kezdett egymással szabolcsi otthonukban.

A nő szerint párja kábítószert fogyasztott, de ezt a sértett tagadta, és később közölte, hogy elköltözik otthonról.

Az ekkor kialakult szóváltás közben a nő magához vett egy kést, amellyel megvágta a férfi alkarját, majd a mellkasába szúrta. A sértett összeesett, és bár a rokonság megpróbálta életben tartani, a szívét ért szúrás miatt a helyszínen meghalt – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)