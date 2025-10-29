Szexuálisan bántalmazta kiskorú nevelt lányait egy Fejér vármegyei férfi, húsz év fegyházra ítélték

A Székesfehérvári Törvényszék húsz év fegyházra ítélt egy Fejér vármegyei férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt; az ítélet nem jogerős – közölte a Fejér Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A vádirat szerint a férfi élettársának gyermekeivel 2017-től 2020-ig erőszakkal, a kiskorú sértettek védekezésre képtelen állapotát kihasználva, illetve fenyegetéssel szexuális cselekményt végzett.

A férfi az egyik gyermeket rendszeresen bántalmazta, megalázó módon megbüntette, az emberi méltóságát súlyosan sértő kifejezésekkel illette, acélbetétes bakanccsal rugdosta.

A férfi 2020-ban az egyik gyermek barátnőjével – védekezésre képtelen állapotát kihasználva – szexuális cselekményt végzett.

A közlemény szerint a férfi a szülői felügyeletből eredő kötelezettségét súlyosan megszegte és a kiskorú sértettek pszichés és fizikai fejlődését veszélyeztette.

A bíróság a fegyházbüntetés kiszabása mellett a férfit tíz évre eltiltotta a közügyektől, továbbá végleges hatállyal minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba, továbbá kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet nem jogerős, miután a vádlott és védője fellebbezett.

