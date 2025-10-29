Szexuálisan bántalmazta kiskorú nevelt lányait egy Fejér vármegyei férfi, húsz év fegyházra ítélték

A vádirat szerint a férfi élettársának gyermekeivel 2017-től 2020-ig erőszakkal, a kiskorú sértettek védekezésre képtelen állapotát kihasználva, illetve fenyegetéssel szexuális cselekményt végzett.
A férfi az egyik gyermeket rendszeresen bántalmazta, megalázó módon megbüntette, az emberi méltóságát súlyosan sértő kifejezésekkel illette, acélbetétes bakanccsal rugdosta.
A férfi 2020-ban az egyik gyermek barátnőjével – védekezésre képtelen állapotát kihasználva – szexuális cselekményt végzett.
A közlemény szerint a férfi a szülői felügyeletből eredő kötelezettségét súlyosan megszegte és a kiskorú sértettek pszichés és fizikai fejlődését veszélyeztette.
A bíróság a fegyházbüntetés kiszabása mellett a férfit tíz évre eltiltotta a közügyektől, továbbá végleges hatállyal minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba, továbbá kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
Az ítélet nem jogerős, miután a vádlott és védője fellebbezett.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)