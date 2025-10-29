Halálra vert egy férfit két fiatal Hajdúnánáson – VIDEÓ

A hajdú-bihari rendőrök pár órán belül azonosították, elfogták és őrizetbe vették azokat a fiatalkorú elkövetőket, akik egy buszmegállóban vertek eszméletlenre egy férfit, aki a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak a rendőrség honlapján elérhető tájékoztatása szerint kedden este 10 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy hajdúnánási buszmegállóban többen összeverekedtek.

A járőrök a helyszínre siettek, de már csak egy eszméletlen embert találtak ott, azonnal mentőt hívtak hozzá, ám 44 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói is csatlakoztak a helyi rendőrökhöz, és keresni kezdték a tetteseket. Házról házra jártak, tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket néztek vissza, és rövid időn belül azonosítottak is két fiatalembert, akiket kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekménnyel. Még az éjszaka elfogták, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

Az adatok szerint

a 16 és a 15 éves fiú összeszólalkozott a férfival, majd egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához és ütni kezdték haragosukat. Amikor a férfi összeesett, a fiatalok elmenekültek.

Kihallgatásukon beismerő vallomást tettek, halált okozó testi sértés miatt kell felelniük – áll a police.hu oldalon elérhető közleményben, amelyben az elfogásról készült videófelvétel is megtekinthető.

Kiemelt kép: A rendőrök elvezetik a súlyos bűncselekmény egyik gyanúsítottját (Fotó: Facebook/képernyőkép)