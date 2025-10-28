Tűzoltás közben halt meg egy idős férfi Baranyában

Az otthonában keletkezett tűz oltása közben halt meg egy idős férfi a Baranya vármegyei Szalatnakon kedden – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.

Azt írták: kedd délelőtt kaptak értesítést arról, hogy Szalatnakon, egy Béke utcai parasztházban kialudt tűz nyomaira és egy holttestre bukkantak.

Kiderült, hogy a 150 négyzetméteres, egyszintes épület konyhájában csaptak fel a lángok korábban, kis területen a bejárati ajtó, szék és lomok égtek.

Megállapították, hogy a tüzet az ott lakó idős férfi eloltotta, közben azonban életét vesztette.

Felhívták a figyelmet arra: tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha azt a saját testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Érdemes otthon tűzoltó készüléket tartani – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)