Egy éjszakai italozást követő szóváltás után megölte, majd elásta lengyel ismerősét egy pár Hajdúszoboszlóhoz közeli hétvégi házuk kertjében – tájékoztatta a hajdú-bihari főügyészség kedden az MTI-t.

Közleményükben azt írták, a vármegyei főügyészség az elkövetőket emberölés bűntettével vádolja, amelyet a nő bűnsegédként követett el. Az ügyészség vádiratában kérte, hogy a Debreceni Törvényszék beismerés esetén a férfit 13 év, a nőt 8 év börtönbüntetésre ítélje, továbbá mellékbüntetésül 10, és 8 évre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától.

A vádirat szerint a férfi 2013-ban Angliában ismerte meg a lengyel állampolgárságú sértettet, akivel baráti kapcsolatba kerültek. Miután az elkövető hazaköltözött Magyarországra, megismerkedett, majd összeköltözött a nővel.

A sértett 2023 augusztusában kereste fel a férfit egy üzenetküldő alkalmazáson, majd megbeszélték, hogy néhány napra Magyarországra utazik. A lengyel férfi 2023. szeptember 27-én érkezett a debreceni repülőtérre, ott a pár felvette, majd autóval a Hajdúszoboszlóhoz közeli hétvégi házukba mentek. Több napot ott töltöttek. A férfi hazautazása előtti éjszakán a szomszédok társaságában nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak, majd miután a vendégek másnap hajnalban hazamentek, a két férfi között az udvaron vita, majd dulakodás alakult ki.

A verekedés a házban folytatódott. A nő próbálta megnyugtatni a két férfit, ők azonban tovább birkóztak. A vádlott a földre szorította ismerősét, és segítséget kért az élettársától. A nő egy alumínium baseballütőt adott a támadónak, aki azzal kétszer tarkón ütötte a hason fekvő férfit. Ezután hanyatt fordította, megragadta a torkát és fojtogatni kezdte, amíg megszűnt az ellenállása, és a fulladás miatt életét vesztette – ismertette az ügyészség.

A pár elhatározta, hogy nem értesítik a rendőrséget, hanem az áldozat testét a telken elássák. Mobiltelefonját a főcsatornába dobták, a nő a házban feltakarította a vérnyomokat és a dulakodás során összetört üvegeket. A szomszédoknak és a sértett eltűnése miatt aggódó testvérének azt mondták, hogy ismerősük már elment, és nem tudják, hol tartózkodik. Néhány nappal később több zsák betont vásároltak, és a holttest feletti földterületet lebetonozták – olvasható a vádiratban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA)