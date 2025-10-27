Műsorújság
Adathalász csalók élnek vissza az egészségbiztosítási alapkezelő, a NEAK nevével

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.27. 11:11

| Szerző: hirado.hu
Adathalász SMS-ben élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével – közölte az alapkezelő hétfőn az MTI-vel.

A közlemény alapján az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében „NEAK TAJ kártya megerősítése” tárgyában SMS-eket kézbesítettek.

Az SMS-ben tört magyarsággal lejárt TAJ-kártyáról értesítik a fogadó felet – tették hozzá.

Az alapkezelő azt kérte, hogy

az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik.

Hangsúlyozták, hogy

a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt TAJ-kártyáról, tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le.

A szükséges intézkedéseket megtették – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. Online csalásokra szakosodott bűnelkövetők (Fotó: hirado.hu)

