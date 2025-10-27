Adathalász csalók élnek vissza az egészségbiztosítási alapkezelő, a NEAK nevével

Adathalász SMS-ben élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével – közölte az alapkezelő hétfőn az MTI-vel.

A közlemény alapján az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében „NEAK TAJ kártya megerősítése" tárgyában SMS-eket kézbesítettek. Az SMS-ben tört magyarsággal lejárt TAJ-kártyáról értesítik a fogadó felet – tették hozzá. Az alapkezelő azt kérte, hogy az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik. Hangsúlyozták, hogy a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt TAJ-kártyáról, tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le. A szükséges intézkedéseket megtették – áll a közleményben. A kiemelt kép illusztráció. Online csalásokra szakosodott bűnelkövetők (Fotó: hirado.hu)