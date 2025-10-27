Adathalász csalók élnek vissza az egészségbiztosítási alapkezelő, a NEAK nevével

A közlemény alapján az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében „NEAK TAJ kártya megerősítése” tárgyában SMS-eket kézbesítettek.
Az SMS-ben tört magyarsággal lejárt TAJ-kártyáról értesítik a fogadó felet – tették hozzá.
Az alapkezelő azt kérte, hogy
az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik.
Hangsúlyozták, hogy
a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt TAJ-kártyáról, tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le.
A szükséges intézkedéseket megtették – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. Online csalásokra szakosodott bűnelkövetők (Fotó: hirado.hu)