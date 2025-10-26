Fiatal lányokat futtatott egy magyarországi házaspár Horvátországban, elfogták őket

Őrizetbe kerültek és eljárás indult Horvátországban egy magyarországi házaspár ellen, akik három fiatal lányt kényszerítettek prostitúcióra – írja a Jutarnji list horvát hírportál.

Két magyar állampolgár, egy 39 éves férfi és egy 31 éves nő ellen rendelt el büntetőeljárást a Varasd megyei bíróság, akiket emberkereskedelemmel és prostitúció szervezésével vádolnak.

A városi ügyészség úgy döntött, hogy nyomozást indít ellenük, és kéri letartóztatásukat is, mert fennáll a szökés veszélye.

A büntetőfeljelentésben szereplő állítások szerint a magyarországi házaspár idén május elejétől október 16-ig bűncselekményeket követett el Varasd és több más város környékén, valamint Magyarországon. Egyik áldozatuk egy 19 éves lány volt, akinek a nehéz helyzetével éltek vissza, és halálos fenyegetésekkel, valamint fizikai bántalmazással kényszerítették prostitúcióra. Emellett azáltal a személyazonosító okmányait is elvették tőle, hogy a markukban tartják.

Az áldozat által keresett összes pénz a házaspárhoz került.

A 19 éves lányon kívül két másik – egy szintén 19 és egy 29 éves magyar nő – nőt is futtattak, akiknek szintén elvették a keresett pénzét. Az ő esetükben mindez idén október első két hetében történtek a bűncselekmények – írja a horvát hírportál.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)