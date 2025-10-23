Elfogták a férfit, aki súlyosan bántalmazott egy idős nőt Sülysápon

A nagykátai rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták azt a 33 éves tápiószecsői férfit, aki néhány nap leforgása alatt két rablást is elkövetett Sülysápon.

Ü. Richárd elsőként október 18-án este egy beteg, beszédében korlátozott férfit szemelt ki magának. A padon ülő sértett táskáját próbálta elragadni, azonban dulakodás közben a táska szíja elszakadt, így a támadó a zsákmánnyal elfutott. Másnap visszatért, és amikor újra meglátta áldozatát, bocsánatot kért tőle, majd visszaadta a táskát.

Néhány nappal később a férfi ismét megjelent a sülysápi váróteremben, ezúttal azonban egy idős nőre támadt.

Többször arcon ütötte, megpróbálta elvenni a telefonját, majd kitépte a füléből az arany fülbevalót, és elmenekült. Az asszony a bántalmazás következtében súlyosan megsérült.

A nyomozók azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és a kamerafelvételek elemzésével gyorsan azonosították a támadót. Mivel a férfi felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre, körözést rendeltek el ellene. Ü. Richárd végül másnap reggel egy rokonával együtt sétált be a rendőrségre, ahol őrizetbe vették, és rablás, valamint súlyos testi sértés miatt kihallgatták.

