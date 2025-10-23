Egy tíz éve keresett autó bukkant elő a cseh Lipnói-tóból – a járműben emberi maradványokat is találtak

Tíz éve keresett osztrákok autója került elő szerdán egy apadó dél-csehországi víztározóból, a tóból kihúzott gépkocsiban emberi maradványokat is találtak.

A lipnói víztározóból szerda délután kiemelt osztrák rendszámú autó két, tíz éve eltűnt osztrák férfi ügyéhez köthető – közölték a cseh hatóságok.

A cseh hatóságok egyelőre nem tudják, hogy a gépkocsiban talált emberi maradványok egy vagy több személy testrészei-e. Egyelőre csak annyit tudni, hogy az autó az egyik keresett férfi nevén volt.

Az autót Cerna v Posumavi településen, egy kompkikötőnél találták meg a tóban gyakorlatozó katonák, mintegy húsz méterre a parttól.

A Moldva (Vltava) folyón az osztrák határ közelében kialakított tározó vízszintje jelenleg rendkívül alacsony a csapadékhiány miatt, ez hozzájárulhatott a 10 éve keresett autó előkerüléséhez – közölte a rendőrség.

A haláleset körülményei még felderítésre várnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)