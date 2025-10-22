Műsorújság
Vádat emeltek egy kollégiumi felügyelő ellen egy kiskorú bántalmazása miatt

2025.10.22.

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy kollégiumi felügyelő ellen, aki bántalmazott egy kiskorú diákot egy borsodi kisvárosban – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője szerdán az MTI-vel. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a férfi múlt év november végétől idén márciusig dolgozott kollégiumi nevelőként a borsodi kisvárosban működő középfokú oktatási intézményben.

Márciusban egy éjszakai szolgálat alatt szóváltásba került az egyik szobában lakó kiskorú diákkal, majd a fiú bal kezét hátra csavarta és többször tenyérrel tarkón ütötte. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Mivel a vádlott a cselekmény elkövetésekor szolgálatban lévő kollégiumi felügyelő volt, így közfeladatot ellátó személynek minősül és közfeladatának ellátása alatt bántalmazta a kollégistát – írta a helyettes sajtószóvivő, hozzátéve, hogy az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

 

