Online csalással legalább ötszáz embert károsított meg egy somogyi nő

Azt írták: a nő 2023-tól internetes hirdetési oldalakon kínált eladásra a többi között mobiltelefonokat, számítógépes játékokat, olajfákat, márkás ruhákat, cipőket, és nem létező lakásokat adott ki albérletbe. A vételárat előre utalással kérte kiegyenlíteni, de a termékeket soha nem küldte meg. Ehhez létrehozott 17 álprofilt, és öt pénzintézetnél 15 bankszámlát nyitott.
A nőt hétfő reggel fogták el, majd gyanúsítottként hallgatták ki, ellene üzletszerűen elkövetett csalás miatt indult nyomozás.
A rendőrségi tájékoztatás szerint a nyomozók eddig 50 sértettet azonosítottak, akiket a csaló összesen mintegy 3 millió forinttal károsított meg.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)