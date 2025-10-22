Online csalással legalább ötszáz embert károsított meg egy somogyi nő

Online csalással legalább ötszáz embert károsított meg egy 21 éves Somogy vármegyei nő, akit a balatonfüredi rendőrök az otthonában fogtak el – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

Azt írták: a nő 2023-tól internetes hirdetési oldalakon kínált eladásra a többi között mobiltelefonokat, számítógépes játékokat, olajfákat, márkás ruhákat, cipőket, és nem létező lakásokat adott ki albérletbe. A vételárat előre utalással kérte kiegyenlíteni, de a termékeket soha nem küldte meg. Ehhez létrehozott 17 álprofilt, és öt pénzintézetnél 15 bankszámlát nyitott.

A nőt hétfő reggel fogták el, majd gyanúsítottként hallgatták ki, ellene üzletszerűen elkövetett csalás miatt indult nyomozás.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a nyomozók eddig 50 sértettet azonosítottak, akiket a csaló összesen mintegy 3 millió forinttal károsított meg.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)