Nagymamájánál bujkált Magyarország egyik legkeresettebb bűnözője

A nagymamájánál bujkált a Magyarország 50 legkeresettebb bűnözője toplistáján szereplő drogdíler, akit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési egysége Komárom-Esztergom vármegyében fogta el.

A KR NNI azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a 32 éves férfi már két éve bujkált a hatóságok elől, miután jogerősen elítélték kábítószer-kereskedelem miatt. A bűncselekmény még 2021-ben történt, a férfi 2 kilogramm speedet próbált meg átvenni egy Zala vármegyei autómosóban a felső kapcsolatától, amikor a rendőrök lecsaptak rá.

A Pécsi Törvényszék 2023-ban hat év fegyházbüntetésre ítélte, miközben a Tatabányai Rendőrkapitányságon egy másik ügyben, rongálás és kábítószer birtoklás miatt is eljárást folytattak vele szemben. A vádlott azonban sem ennek az ügynek a befejezését, sem a korábbiban nem várta meg az ítélethirdetést, és az első adandó alkalommal megszökött.

A rendőrök megpróbálták felkutatni, és idén tavasszal a Zalaegerszegi Törvényszék már európai elfogatóparancsot is kiadott ellene, azt feltételezve, hogy esetleg külföldön tartózkodhat. Végül a KR NNI fejvadászai a szökevény minden kapcsolatát feltérképezve eljutottak a Komárom-Esztergom vármegye egyik kistelepülésén élő nagymamájához, és kiderült, hogy az unoka nála bujkál.

Az október 16-án végrehajtott rajtaütést követően a körözött férfit

előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették,

és azóta – a jogerősen rá kiszabott – fegyházbüntetésének letöltését is megkezdte – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)