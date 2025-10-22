A Louvre igazgatója elismerte: nem volt megfelelő a múzeum külső védelme a rablás idején

A Louvre külső video-megfigyelőrendszere „nagyon elégtelen”, és nem fedte le azt az erkélyt, ahol a három nappal ezelőtti rablás elkövetői behatoltak – ismerte el szerdán a múzeum elnök-vezérigazgatója, Laurence des Cars szenátusi meghallgatásán.

„Van néhány nagylátószögű kamera, de azok elavultak (…), a készlet nagyon elégtelen, nem fedi le a Louvre minden homlokzatát, és sajnos az Apolló Galériánál, ahol a rablás történt, ”az egyetlen kamera nyugat felé néz, így nem fedte le a betörés által érintett erkélyt„ – mondta az igazgatónő, jelezve, hogy a jövőbeni biztonsági terv lehetővé teszi majd ”valamennyi homlokzat„ lefedését.

A vasárnapi ékszerrablás hatalmas seb – fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

„Ez a lopás legmélyebb küldetésében sebezte meg intézményünket (…) semmiképpen sem akarok kibújni a felelősség alól, vagy tagadni a történteket” – tette hozzá Laurence des Cars, aki a rablás óta először szólalt meg nyilvánosan.

„Erőfeszítéseink, mindennapi kemény munkánk ellenére kudarcot vallottunk” – ismerte el a szenátus kulturális bizottsága előtt.

A világ leglátogatottabb múzeumának elnöke kijelentette, hogy nem akarja azt a benyomást kelteni, mintha ez a rablás elkerülhetetlen lett volna.

„2021 szeptemberi hivatalba lépésem óta folyamatosan felhívtam felügyeletünk, a nemzeti képviselet és a média figyelmét a Louvre épületeinek és szerkezeteinek általános romlására és elavultságára” – emlékeztett.

Laurence des Cars hangsúlyozta, hogy az Apolló Galéria biztonsági rendszere tökéletesen működött. Ugyanakkor úgy vélte, hogy azt modernizálni kellene az új működési módok szerint, és az újfajta támadási formák figyelembe vételével.

A berendezések működésével kapcsolatban az igazgatónő megerősítette, hogy minden riasztó működött, és hogy a kamerák a múzeum belsejében is működtek.

Ugyanakkor elismerte, hogy a külső megfigyelés továbbra is a múzeum gyengesége, hozzátéve, hogy a rablók érkezését nem észlelték elég korán.

Az igazgatónő megerősítette, hogy a rablást követően vasárnap benyújtotta lemondását, amelyet Rachida Dati kulturális miniszter nem fogadott el. Azt is jelezte, hogy a belügyminisztériumnál indítványozni kívánja egy önálló rendőrőrs kialakítását a Louvre-on belül.

Emmanuel Macron államfő délelőtt a Louvre biztonsági intézkedéseinek felgyorsítását kérte.

Szerdától ismét látogatható a Louvre, de a vasárnapi látványos ékszerrablás helyszíne,

ahonnét a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert vittek el, az Apolló Galéria még zárva tart.

A rablók nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből.

Kiemelt kép: Rendreutasít a zárva tartó párizsi Louvre múzeum udvarán 2025. október 19-én, miután reggel tolvajok ékszereket loptak a múzeum úgynevezett napóleoni gyűjteményéből (Fotó: MTI/AP/Thibault Camus)