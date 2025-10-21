Sallai Nóra elmondta, hogy érzi magát a balesete óta

Sallai Nóra nyilatkozatát a TV2 Tények Plusz című műsora közölte hétfő este. Ebben a színésznő úgy fogalmazott, hogy semmire sem emlékszik a balesettel kapcsolatban.
„Semmire. A kórházban ébredtem. Nagyon sok segítséget kapok, de ezt sosem fogom tudni feldolgozni. Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem közölte velem a tragédiát”
– nyilatkozta a Blikk szerint a tévécsatornának a Jóban Rosszban című sorozatból ismert színésznő.
Kapcsolódó tartalom
Azzal kapcsolatban, hogy most milyen állapotban van, úgy fogalmazott: „Köszönöm szépen, javulgatok. Fizikálisan gyógytornázom, napi 4 kilométert sétálgatok súlyzókkal a lábamon a Duna partján. Ez egyben kikapcsolódás, megnyugvás, túlélés számomra.”
A baleset utáni első nyilatkozatában, idén szeptemberben arról is beszélt már, hogy szeretne majd visszatérni a színészkedéshez. Erről most azt mondta: „Most még hagyok magamnak időt, mert minden napom nagyon nehéz, küzdök a gondolataimmal és az idővel. Szeretnék visszatérni az életbe, de ez még idő.”
A baleset ügyében idén tavasszal történt meg a gyanúsítás az ellen a sofőr ellen, aki miatt a színésznő súlyosan megsérült és elvesztette a kisfiát. A baleset felelősét halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki korábban. Ez a vétség 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel, emellett járművezetéstől való eltiltással is sújtható.