A bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki két férfira, akik bulizás közben rátámadtak a panaszkodó szomszédokra, illetve kötelezte őket a bűnügyi költség megfizetésére.

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy 24 és egy 22 éves férfival szemben, akik rátámadtak a hangos szórakozásukat kifogásoló szomszédjukra és a családtagjaira. A vádirat szerint a két férfi 2022. június 5-én, délelőtt, egy budapesti házban vendégeskedett, ahol több gyermek keresztelőjét ünnepelték élőzenével.

A kerti mulatság hangereje a szomszédok számára már elviselhetetlen volt, emiatt többen bejelentést tettek a rendőrségen.

Mivel még 20 óra után is hangoskodtak, az egyik szomszéd nő áment, és kérte a zene lehalkítását. Erre a kapun kijött öt férfi, köztük a vádlottak.

Az elkövetők rátámadtak a szomszédra és bántalmazták, ahogy a segítségére siető édesanyját, illetve a röviddel utánuk érkező édesapját is.

A sértettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség a két támadó ellen társtettesként elkövetett garázdaság vétsége és 3 rendbeli könnyű testi sértés vétsége emelt vádat. A kerületi ügyészég indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki a vádlottakkal szemben, valamint terhelje rájuk a közel 200 ezer forint bűnügyi költséget.

A bíróság az ügyészségi indítványnak helyt adott, és mindkét vádlottal szemben 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, illetve kötelezte őket a bűnügyi költség megfizetésére.

A döntés egyelőre nem jogerős – írta keddi közleményében az ügyészség.

A kiemelt kép illusztráció: a BRFK munkatársai elfognak egy férfit. MTI/Mihádák Zoltán.