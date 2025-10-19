Több mint 4,5 millió forint értékű kábítószert találtak egy nagykanizsai férfi lakásában

A nyomozók még csütörtökön tartottak kutatást egy helyi ingatlanban, mert olyan információ jutott tudomásukra, hogy az ott lakó az általa termesztett marihuánával kereskedik.
A rendőrök a lakásban 2395 gramm – köteleken és dobozokban száradó – bugát, valamit élő cannabisnövényeket, és a termesztéshez szükséges eszközöket találtak, amelyeket lefoglaltak.
Az egyenruhások elfogták a 47 éves férfit és vele szemben drogtesztet alkalmaztak, amely pozitív értéket mutatott. A férfit kábítószer birtoklása vétség és kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt kihallgatták és őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.
Kapcsolódó tartalom
A forgalomból kivont marihuána feketepiaci értéke megközelítőleg 4,5 millió forint.
A növények termésének leszüretelése után az elkövető mintegy két kilogramm marihuánát adhatott volna el – írták, hozzátéve:
ezzel az akcióval a nagykanizsai rendőrök nagyjából 1500 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)