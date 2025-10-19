Budapesten és vidéken is volt bőven dolguk a kábítószert üldöző rendőröknek

A budapesti rendőrök újabb dílert vettek őrizetbe, további hét ember ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, a Bács-Kiskun vármegyei Bácsbokodon pedig zavart fiatalkorúaknál találtak kábítószert.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján vasárnap arról számolt be, hogy a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben, aki az adatok szerint múlt szombati elfogását megelőzően rendszeresen értékesített kábítószert újlipótvárosi lakásában.

A férfi adagonként ötezer forintot kért a kristály fantázianéven ismert kábítószerért.

A nyomozók a feltételezett díler lakásában közel 80 gramm kábítószergyanús fehér port (az elsődleges adatok szerint amfetamint), növényi törmeléket, mérleget, pipát, őrlőt, hét mobiltelefont, három számítógépet, és készpénzt foglaltak le. A kábítószergyanús anyagok becsült feketepiaci értéke 400 ezer forint.

A rendőrök a 40 éves férfit mintavételre előállították, majd a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságán a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását.

A férfi hét vásárlójával szemben kábítószer birtoklásának gyanúja miatt indult eljárás.

A rendőrség a police.hu oldalon arra is felhívta a figyelmet, hogy a kristály néven árult kábító hatású anyag különösen veszélyes, hiszen soha nem lehet tudni, hogy pontosan mi van benne, és mennyire erős! Használata hallucinációkhoz, agresszióhoz, paranoia kialakulásához vezethet. Olyan, mint az orosz rulett: akár egyetlen adag is végzetes lehet – rohamot, kómát, akár szívmegállást is okozhat.

A rendőrség a YouTube csatornáján egy videót is közzétett a súlyos kábítószer-bűncselekményekkel gyanúsított férfiak letartóztatásáról.

Zavart fiatalkorúaknál találták meg a kábítószert a bácsalmási rendőrök

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szintén a police.hu oldalon tájékoztatott vasárnap arról, hogy a Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltség járőrei kedden délután Bácsbokodon ellenőriztek egy autót, amiben hárman utaztak. A fiatalkorúak zavartan viselkedtek és gyorsan az is kiderült, hogy mi volt ennek az oka: A társaság két tagja elmesélte, hogy reggel cannabist fogyasztottak. A rendőrök egyikük ruházatában kábítószergyanús növényi anyagmaradványt is találtak. Ezt követően a helyszínre érkezett szolgálati kutya az autót is átvizsgálta, amiben más kábítószergyanús anyagot nem talált.

Az ügyben a Bajai Rendőrkapitányság indított nyomozást kábítószer birtoklása miatt. A lefoglalt anyagot szakértő vizsgálja.