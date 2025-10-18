Két ember meghalt egy fővárosi épülettűzben – videón a küzdelem a lángokkal

Kigyulladt egy épület Budapest tizenhatodik kerületében pénteken este. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teljes terjedelmében égett a téglaépület a körülötte lévő, együttesen ötven négyzetméteres bódékkal együtt. Az oltás közben a tűzoltók az ott lakó idős férfi és nő holttestét találták meg.

A katasztrófavédelem honlapján azt írták: pénteken késő este érkezett hozzájuk a jelzés arról, hogy Budapest tizenhatodik kerületében, a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület.

A közlemény szerint a téglaépület a körülötte lévő, együttesen ötven négyzetméteres bódékkal együtt teljes terjedelmében égett, a tűz a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedt.

A budapesti tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, az oltás több mint egy órát vett igénybe, a beavatkozás közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét.

A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – áll a katasztrófavédelem által kiadott közleményben.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán tett közzé egy videót a tűz oltásáról.

Két áldozatot szedett egy fővárosi tűz 🔥 Tegnap késő este Budapest tizenhatodik kerületében, a Gábor Áron utcában… Közzétette: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2025. október 17., péntek

Kiemelt kép forrása: facebook.com/bmokf.hivatalos/képernyőfotó