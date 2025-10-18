Műsorújság
Debrecenben találtak rá a rendőrök az Ausztriából eltűnt fiúra

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.18. 12:16

Ausztriából elszökött fiúra találtak rá a rendőrök szombat hajnalban Debrecenben – tájékoztatta a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóirodája az MTI-t. A fiú elmondása szerint családi viták miatt indult útnak, vonattal érkezett Debrecenbe.

Közleményükben azt írták, a járőrök Debrecenben láttak el szolgálatot, amikor hajnalban egy fiúra lettek figyelmesek a belvárosban.

Kiderült, hogy

a kamasz Ausztriából szökött el, és már körözték az osztrák hatóságok. Elmondása szerint családi viták miatt indult útnak, vonattal érkezett Debrecenbe.

A rendőrök biztonsági intézkedés keretében beszállították a 14 éves fiút a debreceni rendőrkapitányságra, meghallgatták, majd értesítették a körözést kibocsátó szervet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

