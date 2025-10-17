Újra lecsapott a rendőrség: több kilogrammnyi kábítószert foglaltak le a fővárosban – Videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) II. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer-kereskedelem bűntett miatt folytat eljárást három férfi és egy nő ellen, akik a gyanú szerint szervezetten értékesítettek különféle drogokat a fővárosban: a lakásaikon több kilogrammnyi kábítószert találtak.

A BRFK azt közölte pénteken a police.hu oldalon, hogy a dílerektől csaknem tíz kilogramm marihuánát, több mint négy kilogramm kábítószergyanús fehér port, majdnem kétkilogrammnyi tablettát, droggyanús pasztákat, folyadékokat, továbbá 26 millió forintot, egyéb valutákat, telefonokat, laptopokat foglaltak le.

A rendőrök a dílerek vevőköréből két fogyasztót is elfogtak, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.

Az előzetes szakvélemény szerint a lefoglalt anyagok között marihuána, kokain, amfetamin is van, de azokat tovább vizsgálják.

Az előzetes becslések alapján a kábítószerek feketepiaci összértéke meghaladhatja a százmillió forintot – írták.

A II. kerületi nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki egy 32 éves és két 36 éves férfit, valamint egy 23 éves nőt, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)