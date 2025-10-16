Újabb brutális kábítószerfogásról számolt be a kormánybiztos – VIDEÓ

Újabb brutális fogásról számolt be a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth László a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte: a hajtóvadászat magasabb fokozatba kapcsolt, a kábítószer-terjesztőknek börtönben a helye.

„Brutális kábítószerfogás, ilyet nem mindennap lehet látni” – írta a Facebook-oldalán a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth László a bejegyzéséhez feltöltött videóhoz azt írta:

érdemes végignézni, százmilliós a nagyságrend.

A felvételeken jól látható, amint a DELTA program keretében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Bűnügyi Bevetési Osztályának munkatársai egy lakásban ütnek rajta egy kábítószer-kereskedő férfin, akinél a házkutatás során jelentős mennyiségű kábítószert, illetve készpénzt – forintot és valutát –, valamint más értékeket foglaltak le.

A rajtaütéskor – a videó tanúsága szerint – egy másik férfit is elfogtak.

Szóltunk előre: a hajtóvadászat magasabb fokozatba kapcsolt! A kábítószer-terjesztőknek börtönben a helye!

– hangsúlyozta a bejegyzésben Horváth László kormánybiztos.

