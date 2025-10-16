Újabb brutális kábítószerfogásról számolt be a kormánybiztos – VIDEÓ

„Brutális kábítószerfogás, ilyet nem mindennap lehet látni” – írta a Facebook-oldalán a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth László a bejegyzéséhez feltöltött videóhoz azt írta:
érdemes végignézni, százmilliós a nagyságrend.
A felvételeken jól látható, amint a DELTA program keretében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Bűnügyi Bevetési Osztályának munkatársai egy lakásban ütnek rajta egy kábítószer-kereskedő férfin, akinél a házkutatás során jelentős mennyiségű kábítószert, illetve készpénzt – forintot és valutát –, valamint más értékeket foglaltak le.
A rajtaütéskor – a videó tanúsága szerint – egy másik férfit is elfogtak.
💥Brutális kábítószerfogás!
🚨Ilyet nem mindennap lehet látni, ezt a videót érdemes végignézni. Százmilliós a…
Közzétette: Horváth Laci – 2025. október 16., csütörtök
Szóltunk előre: a hajtóvadászat magasabb fokozatba kapcsolt! A kábítószer-terjesztőknek börtönben a helye!
– hangsúlyozta a bejegyzésben Horváth László kormánybiztos.
A büntetőjog teljes fegyvertárát bevetik a kábítószer-kereskedők ellen hazánkban az államtitkár szerint
Kiemelt kép: Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Purger Tamás)