Postán rendelt kannabiszmagok buktatták le a zuglói dílert

A rendőrök huszonkét kilogramm kannabiszt foglaltak le egy férfi zuglói lakásán és vidéki birtokán – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a férfi postán rendelt csomagot Hollandiából, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának szakemberei megvizsgáltak, és a botanikus szakértő megállapította, hogy a csomagban kannabiszmagok vannak.

A vámhivatal jelzése után a BRFK XIV. kerületi rendőrkapitánysága nyomozást rendelt el, a rendőrök kutatást tartottak a férfi zuglói lakásán és csaknem öt kilogramm kábítószergyanús növényi törmeléket foglaltak le.

A nyomozók a férfi Nógrád vármegyei birtokán is kutatást végeztek, és ott további, csaknem 17 kilogramm növényi származékot találtak. A 64 éves férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását – áll a közleményben.