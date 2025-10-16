Működött a kézjel, a néma segélykérés – elfogták a bántalmazó férfit

Egy balatonboglári vendéglátóhely pincére vette észre a néma segélykérést mutató nő kézmozdulatát. A kiérkező rendőrök a volt párját, a fizikai erőszakkal bántalmazó férfit őrizetbe vették – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.

A Police.hu oldalon elérhető tájékoztatás szerint egy balatonboglári vendéglátóhelyre tért be vacsorázni szerdán este egy négyfős társaság – két férfi és két nő. A vacsora alatt az egyik nő egy óvatlan pillanatban magára vonta a pincér figyelmét, majd a néma segélykérés jelét mutatva a segítségét kérte.

A pincérnek ez elég volt, hogy megértse a helyzetet, értesítette a munkatársát, aki pedig a rendőrséget értesítette feltűnés nélkül. A körzeti megbízottak az étteremben igazoltatták a társaság tagjait. A segélykérő az intézkedést követően rögtön a mosdóba ment, ezzel lehetőséget teremtett, hogy a rendőrnővel a többiektől elkülönülten tudjon beszélni.

Ekkor elmondta, hogy valóban segítséget szeretne kérni, mert a volt párja, akivel együtt érkezett, fizikai erőszakkal bántalmazta

– írta közleményében a rendőrség.

A rendőrök a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. Időközben a bűncselekménnyel kapcsolatban megállapították, hogy a bántalmazás Sárkeresztúron történt, így haladéktalanul felvették a kapcsolatot a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányság munkatársaival, akik büntetőeljárás indítottak, az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását

– áll a Police.hu oldalon elérhető közleményben.

Kiemelt kép: A néma segélykérés csupán egy aprócska mozdulat, ami egyszerre láthatatlan, de jól látható, néma, de mégis égbekiáltó, és képes arra, hogy két, akár vadidegen embert egy pillanatra összekössön, életet mentsen, vagy egy elkeseredett sorsot fordítson meg (Fotó: Police.hu)