Húsz évre ítélték a saját lányát megerőszakoló férfit

A tényállás szerint a vádlott és élettársa kapcsolatából három gyermek született. Kapcsolatuk 2006-tól, a vádlott italozása miatt megromlott. A vádlott féltékeny volt a nőre, ezért nem engedte dolgozni, ugyanakkor családja anyagi támogatását elhanyagolta, és hosszabb ideig kapcsolata volt egy másik nővel.

A vádlott ittasan

rendszeresen bántalmazta élettársát a gyerekeik jelenlétében,

és előfordult, hogy gyerekek keltek édesanyjuk védelmére. A nő félt a vádlottól, ezért nem mert segítséget kérni.

A vádlott 2022 nyarától 2023 áprilisáig

a 2008 májusában született lányával több alkalommal, erőszakkal szexuális cselekményt végzett.

Azzal fenyegette meg, ha elmondja, megöli a családot.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt 17 év fegyházra ítélte, és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, továbbá végleg eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla csütörtökön kihirdetett ítéletében egyetértett a fellebbviteli főügyészség indítványával. A vádlott nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi szabályokat is hosszú időn keresztül megszegte, ezért 20 évre súlyosította büntetését.

