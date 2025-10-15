Műsorújság
Elfogtak egy anyát és fiát, akik együtt árulták a kábítószert Szabolcsban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.15. 13:54

| Szerző: hirado.hu
A rendőrök elfogtak egy 62 éves nőt és egy 39 éves férfit – anyát és fiát -, akik Kékcsén árulták a drogot – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a nő és a férfi az elmúlt időszakban a lakókörnyezetükben élő fogyasztókat látták el droggal, így biztosították a saját megélhetésüket.

A rendőrök kutatást tartottak a lakóhelyükön, ahol kábítószert, arany ékszert és több millió forintot foglaltak le.

A nőt és a fiát kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket; a bíróság elrendelte a letartóztatásukat – áll a közleményben.

Kiemelt kép: A helyszínen lefoglalt kábítószerről készült fotó (Forrás: police.hu)

