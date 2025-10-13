Lecsaptak a rendőrök az üllői kábítószer-terjesztőre

Elfogtak a rendőrök egy 28 férfit, aki üllői lakóhelyén több éve rendszeresen árulta a kábítószert – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon hétfőn.

A rendőrség honlapján elérhető tájékoztatás szerint a rendőrökhöz még év elején jutott el az az információ, miszerint egy üllői férfi rendszeresen terjeszti a tiltott anyagot a környékbelieknek. A nyomozás kiderítette, hogy P. Márk a lakásán, valamint előre megbeszélt találkozóhelyeken, heti szinten adja el az illegális szert a törzsvásárlóinak.

A férfi a kábítószer grammját 10 ezer forintért kínálta, a mintegy 10-15 fős vásárlói körének.

A nyomozók végül október 6-án fogták el a dílert, amikor éppen Üllőre érkezve, autóval tartott az otthona felé. Az elfogása után az egyenruhások átkutatták az autóját, és a kesztyűtartóból előkerült egy átlátszó tégely, benne kristályos anyaggal.

Ezután a férfi lakásában is kutatást tartottak, ahol további 35 darab, az illegális szer tárolására használt átlátszó műanyag tégelyt, valamint a kristály porciózásához használt, kábítószergyanús anyaggal szennyezett digitális mérleget foglaltak le.

A Pest vármegyei rendőrök P. Márkot kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A nyomozók a díler két fogyasztóját is előállítottak, és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki. A két férfi szabadlábon védekezhet az eljárás során.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

A rendőrség a 112-es segélyhívón a nap 24 órájában fogadja a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről szóló bejelentéseket is. Emellett a szintén ingyenes, folyamatosan hívható Telefontanú +36-80-555-111-es számán akár név nélkül is lehet információkat, értesüléseket megosztani a rendőrséggel – áll a police.hu oldalon elérhető közleményben.

Kiemelt kép: A kábítószer-terjesztő férfi elfogása (Fotó: police.hu)