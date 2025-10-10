Zajlik a nyomozás a Szőlő utcai ügy mellékszálán: több rendőrt is hazugságvizsgálóra kötöttek

Legalább öt rendőrt poligráfos vizsgálatnak vetettek alá abban az ügyben, amely összefügg a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál és annak élettársa ellen zajló eljárással – tudta meg a Telex.

A lap emlékeztetett arra, hogy Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását május végén rendelték el emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt. A férfit ezenkívül többrendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével is meggyanúsították.

Az ügy egyik mellékszála, hogy gyermekvédelmi szakemberek – köztük a volt fővárosi Tegyesz-vezető, Kuslits Gábor – szerint 2015-ben volt egy találkozó, amelyen rajtuk kívül részt vett egy civil ruhás rendőr is.

A megbeszélést azért hívták össze, mert a II. kerületben lévő Zirzen Janka Gyermekotthon igazgatója Kuslitsnál panaszkodott Juhász Péter Pálra, akinek a viselt dolgairól ekkor már gyermekvédelmi szakmai körökben is sokan tudtak állítólag. A találkozón résztvevők beszámolója szerint a rendőr azt állította, hogy tudnak Juhász kétes ügyeiről, majd azzal nyugtatta meg őket, hogy a férfi ellen titokban zajlik már egy nyomozás. Kuslits jogi képviselője egy második, 2020-as találkozóról is beszámolt, amelyen szintén megjelent egy civil ruhás rendőr, és ugyancsak azzal nyugtatta a résztvevőket, hogy titkos nyomozás zajlik.

Mielőtt Juhász Péter Pált májusban letartóztatták, a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) már hónapok óta folytatott titkos felderítést ellene, és a Telex szerint 2024 őszén már valóban aktívan „dolgoztak” rajta.

A lap információi szerint azonban a titkos nyomozásról szóló állítás félrevezetés lehetett az állítólagos civil rendőr részéről: 2015-ben és 2020-ban sem folyt ilyesmi Juhász ellen.

Ebben az ügyben a lap szerint még a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hajtott végre kihallgatásokat, amelytől a Szőlő utcai ügy vizsgálatát szeptember végén átvette a Központi Nyomozó Főügyészség. Az NNI tanúként meghallgatta a 2015-ös találkozó résztvevőit, akik közül többen is emlékeztek az állítólagos rendőr vezeték- és keresztnevére (amely egyébként egy meglehetősen gyakori név), ezt követően pedig azokat a rendőröket kérdezték ki, akiket ugyanígy hívtak.

Azonban a poligráfos vizsgálatokkal sem jutottak közelebb egyelőre az ügy megoldásához: a lap egyik forrása szerint egy rendőr sem bukott meg a hazugságvizsgálaton. Így továbbra is rejtély, hogy kik fedezhették a Szőlő utcai bűnelkövetőt civil rendőrnek kiadva magukat 2015-ben és 2020-ban.

