Újabb tragikus eset a mentőknél: a Dunába ugrott az esztergomi mentőállomás vezetője

Azt írták: az állomásvezető évtizedek óta becsületesen és jól végezte vezetői feladatait, beosztottai szerették. Első munkahelye is az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) volt.
A MOMSZ értesülései szerint az állomás vezetője összekülönbözhetett az OMSZ Közép-Dunántúli régiójának élére nemrég kinevezett új igazgató főorvossal,
ezt a kialakult konfliktust nem tudta feldolgozni és azt vélelmezik, hogy ez vezethetett ahhoz, hogy a mentők esztergomi vezető munkatársa erre a lépésre szánta el magát.
A MOMSZ a bejegyzésben arról írt, hogy egy héten belül ez már a második hasonlóan kirívó és tragikus eset, és szerintük ez a mentőszolgálatnál lévő rendszerszintű problémákra utal.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: OMSZ).