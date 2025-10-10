Medvetámadásban halt meg egy hetvenes éveiben járó férfi Japánban

Medvetámadás okozhatta egy hetvenes éveiben járó férfi halálát Ivate prefektúrában – közölte a japán rendőrség pénteken.

A férfi gombaszedés közben tűnt el az erdőben, és szerdán már holtan találták meg, a testén olyan nyomokkal, amelyeket feltehetően medvetámadás okozott – írták a közleményben.

Az ivatei rendőrség tájékoztatása szerint szerdán egy másik férfi holttestét is megtalálták a prefektúra egy másik részén, akinek halálát szintén medve okozhatta.

A japán környezetvédelmi minisztérium adatai szerint idén április – a 2025-ös pénzügyi év kezdete – óta már hat ember halálát okozta medvetámadás a szigetországban, annyiét, mint az eddigi rekordot hozó 2023 egészében.

A múlt héten három olyan haláleset történt, amelyet medvetámadásnak tulajdonítanak, de a vizsgálatok a halálozások okát még nem erősítették meg. Ha bebizonyosodik a medvék szerepe a halálesetekben, idén megdőlhet a 2023-as rekord.

A haláleseteken túl országszerte 103 embert sebesítettek meg medvék a környezetvédelmi minisztérium adatai szerint

A héten nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában, hogy kedden a Tokiótól északra fekvő Gunma prefektúrában egy medve berontott egy városi szupermarketbe, két férfit megsebesített és megijesztette a vásárlókat.

Az utóbbi években egyre több vadon élő medve merészkedett a lakott területek közelébe Japánban, amit a szakemberek a klímaváltozással és a vidéki népesség csökkenésével hoztak összefüggésbe.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)