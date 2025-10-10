Eltűnt egy 13 éves lány és egy 11 éves fiú Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Police.hu oldalon közölte, hogy a XI. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a a 13 éves lány és a 11 éves fiú a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.
Pádár József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű.
Pádár Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.
A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a gyermekek tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
