Újra lebukott a frissen szabadult ózdi díler, ismét letartóztatást kezdeményeztek ellene

Az ózdi nyomozók egy dílert vettek ismét őrizetbe a DELTA Program keretében. Az Ózdi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoz egy 27 éves csernelyi férfival szemben. A díler szeptember 30-át megelőzően – a járásközpontban és vonzáskörzetében – többször tiltott szert értékesített.

A járőrök szeptember 30-án Ózdon próbáltak egy autó sofőrje ellen intézkedni, de ő elhajtott, és később a kocsiját hátrahagyva futva menekült – közölte a Police.hu. Az egyenruhások a helyszín közelében fogták el a férfit, és ruházatátvizsgálása során egy

alumíniumfóliába csomagolt, fehér, kristályos anyagot találtak és foglaltak le tőle.

A járőrök azt is megállapították, hogy a férfival szemben járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség, illetve új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt az Ózdi Rendőrkapitányságon jelenleg is folyik eljárás, és ezért 2024. augusztus elejéig le is tartóztatták.

A rendőrök előállították a dílert, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, illetve ismételten kezdeményezték a letartóztatását is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kiemelt kép forrása: Police.hu