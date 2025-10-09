Nyomkövető buktatta le 10 percen belül a budapesti luxusautó-tolvajt – VIDEÓ

Összehangolt munkával, pár perc alatt fogtak el egy autótolvajt a BRFK rendőrei. Bejelentés érkezett hétfő délelőtt 9 óra 45 perckor, hogy egy budapesti autószalon udvaráról elloptak egy luxusterepjárót.

Az autóban lévő nyomkövető adatai alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központ ügyeletesei követték a kocsi haladási irányát, a BRFK Közrendvédelmi Főosztály sheriffjei az ügyeletes kollégáiktól kapott információk segítségével pedig 9 óra 54 perckor a XIII. kerületben megállították az autót és intézkedtek a sofőrrel és két utasával szemben. A rendőrök járműszemlét tartottak, illetve mindhárom embert előállították a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányságra – írja a Police.hu.

A nyomozás során kiderült, hogy a gépjárművet a 23 éves B. Ádám vihette el, majd véletlenül találkozott két ismerősével, akiknek felajánlotta, hogy kipróbálhatják az autót, mialatt ő a hátsó ülésen utazik.

A sofőr és a mellette ülő utas nem tudtak arról, hogy a kocsi lopott, őket tanúként hallgatták ki. B. Ádámot lopás bűntett, valamint – mivel az autóban a rendőrök megtalálták egy másik, a szalon udvarán lévő jármű forgalmi engedélyét és tankolókártyáját is – közokirattal visszaélés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Kiemelt kép forrása: Police.hu