Megoldódhat egy rejtélyes gyilkosság: újranyitották a Hollandiában megölt magyar lány, Bernadett ügyét

A holland rendőrség újra megnyitotta a Hollandiában 2009 februárjában meggyilkolt nyíregyházi lány, Szabó Bernadett azóta is megoldatlan ügyének dossziéját, miután az illetékes hatóságok két férfi esetében is DNS-egyezést találtak a helyszínen felvett mintákkal az új, fejlettebb technológiai eszközöknek köszönhetően – közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál szerdán az illetékes hatóságokat idézve.

Mint az MTI emlékeztetett, a 19 éves lány holttestére 2009. február 19-én az éjjeli órákban találtak rá egy amszterdami nyilvánosház egyik szobájában.

A korábban Nyíregyházán élt, Pingvin becenéven is ismert lány halálát az előző éjjel elszenvedett több tucat késszúrás okozta.

Az amszterdami kerületi ügyészség főügyésze 2009 októberében 15 ezer euró nyomravezetői díjat tűzött ki annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban pontos adatokat közöl.

A holland igazságügyi minisztérium alá tartozó törvényszéki intézet (NFI) szerdai tájékoztatása szerint a DNS-teszt alapján azonosított két férfi a magyar nő ügyfele lehetett a gyilkosság éjszakáján.

„Az akkoriban megőrzött DNS-maradványok az új törvényszéki technikáknak köszönhetően mára egyezést eredményeztek”

– fogalmaztak, majd felkérték mindazokat, akik meglátogatták az áldozatot a gyilkosság estéjén, hogy önként jelentkezzenek a rendőrségen (az nem világos, hogy a rendőrség ismeri-e ennek a két férfinak a tartózkodási helyét).

A beszámoló szerint a rendőrség egy cipőt is keres, amely véres nyomokat hagyott abban a szobában, ahol a nőt meggyilkolták. A nyomokról készült fotókat nyilvánosságra hozták, segítséget kérve a cipő márkájának és modelljének azonosítására. Ezenkívül keresik azt a Simon néven ismert, indonéz-holland állampolgárságú férfit, aki a nyilvánosházban dolgozott a gyilkosság idején. Noha a rendőrség akkoriban kihallgatta, az ő tartózkodási helye jelenleg ismeretlen – írták.

A holland hatóságok az ügy újranyitásával együtt a nyomravezetői díjat is megemelték, 30 ezer euróra.

Kiemelt kép: az áldozat, Szabó Bernadett fényképe egy felhívásban. Forrás: holland rendőrség.