Frontálisan ütközött egy autó és egy mikrobusz, lezárták a főutat

Frontálisan összeütközött egy mikrobusz és egy személygépkocsi csütörtök reggel az 55-ös főúton Ásotthalom közelében, az útszakaszt lezárták – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI érdeklődésére.

Vad Róbert elmondta, eddig ismeretlen okból egy Szeged irányába haladó mikrobusz áttért a menetirány szerinti bal oldalra és ott frontálisan összeütközött egy személygépkocsival. A balesetben többen megsérültek, két mentőhelikopter van a helyszínen.

Az érintett útszakaszt a mentés és a helyszínelés idejére lezárták. A katasztrófavédelem a balesetről azt írta, hogy a kisbuszban négyen utaztak, a személykocsiban ketten ültek, utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Lakatos Péter)