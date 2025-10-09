Frontálisan ütközött egy autó és egy mikrobusz, lezárták a főutat

Vad Róbert elmondta, eddig ismeretlen okból egy Szeged irányába haladó mikrobusz áttért a menetirány szerinti bal oldalra és ott frontálisan összeütközött egy személygépkocsival. A balesetben többen megsérültek, két mentőhelikopter van a helyszínen.
Az érintett útszakaszt a mentés és a helyszínelés idejére lezárták. A katasztrófavédelem a balesetről azt írta, hogy a kisbuszban négyen utaztak, a személykocsiban ketten ültek, utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Lakatos Péter)