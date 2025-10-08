Körözött személyekre csapott le a BRFK, V. Eleket az ágyneműtartóból állították elő

Kábítószer- és emberkereskedelem, garázdaság, valamint lopás miatt körözött személyeket kaptak el a budapesti rendőrök szeptemberben egy összehangolt akció keretében.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztálya szeptember második felében szervezett akciót, melynek végrehajtásában a III., V., X. és XXII. Kerületi Rendőrkapitányság, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály és Közrendvédelmi Főosztály, valamint egyes vidéki kapitányságok állományával működtek együtt” – számolt be a Police.hu.

„Két hét alatt 1873 körözési eljárás elemzését követően

131 embert elfogtak, illetve állapították meg tartózkodási helyét, és megtaláltak három eltűntként keresett személyt”

– közölték az összehangolt akció eredményét.

A körözések közül 14 kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt volt érvényben, a 39 éves P. Gábort például kábítószer-kereskedelem miatt keresték. A 20 éves H. Patrikot emberkereskedelem, kényszermunka, garázdaság és lopás miatt körözték, illetve nem kezdte meg 1 év 2 hónapos szabálysértési elzárását. Barátnőjét is bevitték, őt szintén szabálysértési elzárás miatt keresték.

A 20 éves R. Dávid az új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt elrendelt bűnügyi felügyelet szabályait szegte meg. P. Zsoltnak kábítószer birtoklása és lopás miatt kellett volna csaknem két és fél évre börtönbe vonulnia.

V. Elek az ágyneműtartóban próbált elrejtőzni a rendőrök elől, amikor megjelentek érte a lakásánál.

A férfi eltiltás hatálya alatt vezetett autót, fogházbüntetésre ítélték, amit nem kezdett meg.

Kiemelt kép forrása: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldala